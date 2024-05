Leverkusen, recordista europeu de invencibilidade, na final da Liga Europa

Alemãos levavam 2 a 0, mas arracam empate e, além de decidir co título com a Atalanta somam 49 jogos sem perder

O Leverkusen é finalista da Liga Europa. Com direito a recorde histórico. Afinal, ao empatar em 2 a 2 com a Roma, nesta quinta-feira (9/5), na Bay Arena, além de garantir um lugar na decisão (venceu da ida por 2 a 0) se tornou o time com a maior invencibilidade na Europa. Os alemães estavam empatados com o Benfica de Eusébio (nos anos 60, 48 partidas). Agora soma 49 jogos. Mas para deixar a coisa mais incrível: saiu atrás, 2 a 0 (dois gols de Paredes, ambos de pênalti). Só diminuiu aos 36 da etapa final (gol contra inacreditável de Mancini) e empatou no último lance do jogo, com Stanisic, que entrara aos 44 da etapa final.

Assim, o campeão alemão com muita antecedência decide a Liga Europa com a Atalanta, que nesta quinta-feira eliminou o Olympique de Marselha. A final será no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlando, dia 22/5. Mas o Leverkusen, que além da Bundesliga está na final da Copa da Alemanha, além de buscar a trípilice coroa ainda almeja outro recorde. Afinal, tenta se tornar o primeiro time europeu a encerrar uma temporada invicto (vale lembrar que a sua série sem derrotas pegou uma parte da temporada passada).

