Leila Pereira disponibiliza avião para levar alimentos e produtos ao RS

Presidente do Palmeiras liberou aeronave para ajudar vítimas das fortes chuvas que acontecem no Rio Grande do Sul

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai disponibilizar o avião particular do clube para transportar 2,5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A aeronave que costuma levar os jogadores para viagens fora de São Paulo sairá de Congonhas no sábado (11), em direção à cidade de Canoas.

Além disso, o Verdão ainda vem realizando outros serviços para ajudar as vítimas no Sul. Postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade serão criados no Allianz Parque e destinados às vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. O Alviverde também vai doar toda sua renda líquida do jogo contra o Athletico-PR para ajudar na causa.