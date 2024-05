Jair, do Vasco, promove arrecadação para ajudar vítimas de enchentes no RS

O meio-campista Jair, do Vasco, lidera uma ação para arrecadar doações para as vítimas de enchentes e temporais no Rio Grande do Sul. O volante atua ao lado de sua esposa, Amanda Hansen, e outros jogadores do Cruz-Maltino têm participado desse gesto solidário. A tragédia comoveu Jair, que já morou no estado quando defendeu o Internacional. Assim, em um primeiro momento, ele decidiu doar uma quantia em dinheiro para uma instituição. A entidade, aliás, ficará responsável em contribuir para a reconstrução da casa de famílias que foram destruídas na catástrofe.

Em seguida, a esposa de Jair também optou por ficar ativa na causa. Ela aproveitou a influência do seu marido tanto nas redes sociais como no Vasco. Afinal, o volante conseguiu a ajuda do zagueiro Léo em abastecer caminhões com mantimentos que têm o Rio Grande do Sul como destino.