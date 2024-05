Goiás x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Ituano se enfrentam na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO), pela quarta rodada da Série B. Com sete pontos, os esmeraldinos estão invictos na competição e ocupam a quarta posição na tabela, somando duas vitórias e um empate. A situação dos visitantes, entretanto, é oposta. Com três derrotas, estão zerados e só não ocupam a lanterna porque fizeram um gol a mais que o Guarani.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Canal Premiére, pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Goiás

O time Esmeraldino, em suma, vem de um triunfo sobre o Brusque, busca neste fim de semana manter sua invencibilidade e, por consequência, sua posição entre os quatro primeiros na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o próximo confronto, as ausências certas na equipe devem ser o meia Régis e o zagueiro Messias, ambos lesionados. Assim, é provável que o técnico Márcio Zanardi opte por manter a formação titular dos últimos jogos, com três zagueiros.