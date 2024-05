Endrick explica comemoração: ‘Sou fã de Planeta dos Macacos’

O Palmeiras, fora de casa, goleou o Liverpool-URU por 5 a 0, nesta quinta-feira (9), pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores. De quebra, deixou sua classificação praticamente certa para as oitavas de final da competição. Após a partida, o atacante Endrick, um dos destaques, explicou a comemoração do seu gol, que causou revolta de alguns jogadores da equipe uruguaia.

“Estou feliz com esse gol, com a assistência e com a vitoria. Eu comemoro o gol assim. Não tem nada a ver com racismo. Fiz contra o Independiente e foi bem visto, era comemoração bonita. Foi do lado da torcida deles e falei espanhol. O zagueiro deles Mathias entendeu e entendeu bem e um outro jogador não gostou muito. Comemoro imitando macaco pois sou fã do Planeta dos Macacos e gosto do filme do king Komg. O que importa é que estou feliz”, esclareceu.