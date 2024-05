Douglas Costa vê evolução no Fluminense: ‘Colhendo frutos’

Jogador falou ao site oficial do clube, demonstrando otimismo para jogo desta quinta-feira (9), contra o Colo-Colo, no Chile

O atacante Douglas Costa está otimista para o duelo de logo mais do Fluminense contra o Colo-Colo, pela quarta rodada da Libertadores-2024. Ao site oficial do clube, em publicação desta quinta-feira (9), dia do jogo, o jogador afirmou ver o time melhorando e com tudo para retornar ao Brasil com uma vitória.

Douglas comemorou estar ganhando minutos na temporada sob o comando de Fernando Diniz. Para ele, o time vem melhorando a cada partida, com o Flu, então, já “colhendo os frutos” do trabalho.

“A gente vem evoluindo jogo após jogo, buscando fazer tudo aquilo o que a gente trabalha. A gente já está colhendo bons frutos disso, mas claro que os resultados positivos são sempre o mais importante. Isso é o que a gente busca com nossa evolução. As coisas vêm acontecendo com o tempo e fico feliz de estar ganhando mais minutos e podendo ajudar a equipe”, afirmou.