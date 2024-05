Bets correspondem a 80% de patrocínios na Série A do Brasileiro

As bets, como as empresas de apostas esportivas são popularmente chamadas no Brasil, já são as responsáveis por três em cada dez patrocínios na elite do futebol mundial. No futebol brasileiro, sobretudo na Série A, depois do acerto do Vasco com a Betfair, esse número subiu para oito em cada dez. Essas são algumas das conclusões do levantamento inédito do “Bolavip Brasil”, sobre a presença da indústria de apostas online no futebol.

Metodologia

Foram levantados os patrocínios principais de 234 times de primeira divisão, de 12 países diferentes: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, México, Portugal e Turquia.