Astro do Manchester City admite culpa por excesso de velocidade e paga multa

Atacante do Manchester City, Jack Grealish teve uma atitude negativa em julho do ano passado. Isso porque, na ocasião, foi flagrado dirigindo em uma velocidade acima da permitida. Com isso, ele recebeu um processo pela infração, o caso chegou ao tribunal, mas o atleta não compareceu à audiência.

O atacante do Manchester City sofreu outro processo por este mesmo episódio, mas sem um desfecho negativo. Vale relembrar que outra ocasião, ele cometeu outras irregularidades ao volante. No caso em 2020, quando ainda atuava pelo Aston Villa, Grealish recebeu uma suspensão de dirigir por nove meses. Isso porque recebeu acusação de condução perigosa. O astro parece gostar de carros, já que há quase um ano comprou um veículo avaliado em R$ 1 milhão .

“O senhor Grealish não pretende desrespeitar ninguém ao não estar presente. Fui instruído a declará-lo culpado no que diz respeito ao excesso de velocidade, bem como a pedir desculpas. Foi um erro”, esclareceu a defesa do jogador.

Jack pediu desculpas através do seu advogado, John Dye, pela ausência no julgamento.

Passagem pelo Manchester City

Jack iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Aston Villa. Em seguida, teve sua primeira experiência no time profissional na temporada 13/14, mas intercalava com retorno aos times inferiores. A sua integração efetiva no elenco principal ocorreu na temporada 17/18. Ele permaneceu na equipe de Birmingham por mais quatro anos até se transferir para o Manchester City.

Pep Guardiola interessou-se pelo talento e potencial do atacante e pediu a sua contratação. Assim, o clube azul de Manchester desembolsou 100 milhões de libras (cerca de R$ 724 milhões na cotação da época) em 2021.

Em quase três anos nos Citizens, Grealish já atuou em 125 jogos, com 14 gols e 19 assistências. Bem como a conquista do Mundial de Clubes, duas Premier League, uma Copa da Inglaterra, Supercopa da Europa e a Liga dos Campeões. Neste último torneio, teve atuações decisivas.

