Alavés x Girona: escalações e onde assistir

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 35ª rodada do Campeonato Espanhol

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol e a partida de abertura da 35ª rodada coloca em jogo a vice-liderança da competição. Isto porque o Girona, atual segundo colocado, visita o Alavés nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio de Mendizorrotza, em Vitoria, na Espanha.

Como chega o Alavés

Os donos da casa nesta sexta-feira vivem um grande momento no Campeonato Espanhol e veem numa sequência de três vitórias na La Liga. Contudo, o Alavés já está com a vida definida na competição e apenas cumpre tabela nesta reta final. Assim, o clube está na 11ª posição, com 41 pontos.

Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Lis García terá a baixa de Omorodion, suspenso. Assim, ele se junta aos lesionados Sedlar, Gorosabel e Rubén Duarte como desfalques do time. No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno de Kike Garcia.