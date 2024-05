Abel diz que há margem para melhora de desempenho no Palmeiras

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU, por 5 a 0, nesta quinta-feira (9), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado, o Verdão praticamente garantiu sua classificação às oitavas de final da competição. A equipe lidera o Grupo F, com 10 pontos, seis a mais do que os demais adversários da chave. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira disse que o time pode melhorar ainda mais. Para exemplificar, citou alguns gols perdidos.

“Foi uma partida segura, inteligente e bem organizada. Ficou a sensação de que poderíamos ter marcado mais um ou dois gols, como por exemplo quando o Luis (Guilherme) e o Endrick ficaram cara a cara com o goleiro e não aproveitaram, além do lance do Rony. Há margem para evolução, mas essa vitória reflete o desempenho da melhor equipe em campo, o que é natural. Foi uma vitória segura, importante e merecida”, analisou.