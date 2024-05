Talleres ganha do Barcelona e segue invicto na Libertadores

No Gtupo B da Libertadores, o Talleres ficou bem de avançar para as oitavas de final. Diante do Barcelona de Guayaquil, em Córdoba, os argentinos venceram por 3 a 1 e continuam como líderes da chave, tendo 10 unidades. São Paulo, com seis unidades, o Barcelona (dois) e o Cobresal, com um ponto, completam a formação do grupo.

Mesmo fora de casa, o Barce não se intimidou com o ambiente e buscou exercer sua característica de passes curtos até encontrar o espaço na defesa adversária. Por sua vez, os argentinos tentavam fazer desse cenário algo favorável onde a retomada de posse tinha uma constante busca por transições em velocidade. Assim, depois de uma trocação em chances claras de marcar, o Talleres abriu a conta, na base da bola aérea, aos 12 minutos. Em cobrança de escanteio feita por Marcos Portillo, Matías Catalán testou no extremo canto esquerdo do goleiro Javier Burrai e fez a festa da maioria dos torcedores presentes em Córdoba.