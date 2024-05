Real Madrid vira no fim, vence Bayern e vai a mais uma final de Champions

Em mais uma “noite mágica”, segundo o técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, de virada, e conquistou a vaga em mais uma final da Champions. O nome do jogo foi o atacante Joselu, que saiu do banco de reservas e marcou os dois gols do triunfo no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (8). Antes, Alphonso Davies havia aberto o placar para os bávaros. Dessa maneira, o clube merengue vai encarar o Borussia Dortmund na grande decisão em Wembley, na Inglaterra, no próximo dia primeiro de junho.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid chegou à sua 18ª final de Champions. Assim, o maior vencedor da competição, com 14 títulos, aparece como favorito na decisão contra o Borussia Dortmund. Porém, os alemães prometem dificultar a vida do clube merengue e chegam embalados após vencer o PSG nos dois jogos da outra semifinal.

Por outro lado, o Bayern de Munique se despede da competição e, 12 anos depois, vai passar uma temporada sem levantar títulos. Além disso, o goleiro Manuel Neuer teve uma noite de altos e baixos. Após fechar o gol no primeiro tempo e fazer grandes defesas na segunda etapa, um dos maiores goleiros da história falhou em finalização de Vini Jr e largou a bola nos pés de Joselu, que deu início a virada merengue.