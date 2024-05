Léo Dias vai a público e desmente informação sobre traição de Hulk

O jornalista Léo Dias voltou ao mundo das fofocas em Minas Gerais. No entanto, desta vez, o comunicador fez um vídeo para se desculpar e retratar sobre uma possível traição do atacante Hulk.

Inicialmente, Dias explicou que as informações passadas sobre o ex-casamento do jogador com a empresária Iran Ângelo, no primeiro momento, eram inverídicas.