Jornal francês detona Beraldo por eliminação do PSG: ‘Inexperiência custou caro’

Zagueiro brasileiro recebe nota baixa do 'Le Parisien' em queda do Paris Saint-Germain na semifinal da Champions

Na visão do veículo, o ex-jogador do São Paulo vacilou ao não combater Hummels, que cabeceou nas suas costas no lance do gol dos alemães, aos cinco minutos da segunda etapa.

O defensor recebeu a nota 3,5, a segunda pior entre os que atuaram na derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund . O atacante Gonçalo Ramos, com 3, foi o pior, de acordo com a publicação.

O jornal francês ‘Le Parisien’ classificou o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo como um dos principais responsáveis pela eliminação do PSG na semifinal da Champions, nesta terça-feira (7), no Parque dos Príncipes.

“Esperava-se que Beraldo desse a volta por cima após seus últimos jogos ruins na Champions. O brasileiro até elevou o nível de seu jogo no primeiro tempo, travando Adeyemi aos 12 minutos e fazendo boa cobertura aos 19. No entanto, sua marcação falha resultou no gol de Hummels. Sua inexperiência custou muito caro nesse lance”, escreveu o diário.

Beraldo iniciou entre os titulares nesta terça-feira, visto que Lucas Hernández, o então titular, sofreu lesão grave no joelho direito e só voltará a campo na temporada que vem.

O ‘Le Parisien’ também não poupou os atacantes Dembélé e Mbappé. Afinal, ambos ficaram com 3,5, repetindo a nota do zagueiro brasileiro. O meio-campista Vitinha, com um 7, foi o dono da maior avaliação no time francês.