Cruzeiro se posiciona sobre pausa no Brasileirão: ‘Nós estamos conversando de não parar’

Para gestor da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, a ideia neste momento é não parar o Campeonato Brasileiro

O novo gestor da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, mostrou-se contrário à ideia de pausar o Campeonato Brasileiro, em função da calamidade pública no Rio Grande do Sul. Inicialmente, a diretoria celeste não é a favor de paralisar o torneio nacional neste momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós estamos conversando de não parar. Vamos continuar jogando”, afirmou Pedro Lourenço, em entrevista ao jornal “O Tempo”.