Colo-Colo (CHL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quinta-feira (9), às 21h, pela quarta rodada da Libertadores, no Monumental David Arellano Crédito: Jogada 10

Na sequência da fase de grupos da Libertadores, Colo-Colo (CHL) e Fluminense se reencontram nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. No primeiro confronto, no Rio de Janeiro, os comandados de Fernando Diniz venceram por 2 a 1. Agora, terão que pontuar fora de casa para seguir na primeira colocação do Grupo A. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois do empate com o Atlético-MG, em Cariacica, o atual campeão volta suas atenções para o torneio continental na busca pelo bi. O Tricolor soma cinco pontos, enquanto a equipe chilena está logo atrás com quatro, empatada com o Cerro Porteño. O Alianza Lima, por sua vez, tem dois pontos, na lanterna.

Onde assistir O duelo desta quinta-feira (9) terá a transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming Star+. Como chega o Colo-Colo (CHL) Para buscar a liderança e ultrapassar um adversário direto, a equipe chilena fará seu terceiro jogo em casa e contará com o apoio da torcida. Nas rodadas seguintes, os comandados de Jorge Almirón farão duas partidas longe de seus domínios, contra Alianza Lima-PER e Cerro Porteño-PAR ainda neste mês. O Colo-Colo, porém, não contará com a principal contratação da temporada. Trata-se de Arturo Vidal, ex-Flamengo e Athletico-PR, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesse sentido, outro nome conhecido do futebol brasileiro e que também está suspenso é Leonardo Gil, que já passou pelo Vasco. Assim, quem retorna é o lateral Wiemberg, que estava suspenso por causa da expulsão contra o Fluminense, no Maracanã.