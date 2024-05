Botafogo vence a LDU e entra na zona de classificação para as oitavas

Subindo! Glorioso joga os equatorianos para a lanterna da chave e cola na liderança do Grupo D desta edição da Copa Libertadores

O Botafogo está mais vivo do que nunca nesta edição da Copa Libertadores. Depois de duas derrotas em sequência, agora, engata o segundo triunfo ao superar a LDU por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D.

O Glorioso tem seis pontos, mesmo número do líder Junior Barranquilla, que o supera no saldo de gols. O Alvinegro decide se vai às oitavas de final em dois compromissos fora de casa: Universitario, no Peru, e o próprio adversário colombiano, em Barranquilla.

Já a LDU fica atrás, com quatro, despencando para a lanterna da chave mais embolada desta edição da Libertadores. Os equatorianos têm o Junior e Universitario, ambas em casa, na altitude de Quito.