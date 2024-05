Athletico volta a golear Rayo Zuliano na Sul-Americana

Apos vencer por 6 a 0 em casa, Furacão goleia na Venezuela por 5 a 1 e segue 100% e disparado no Grupo E do torneio

Sem a menor dificuldade e jogando como se fosse treino, o Athletico-PR, com vários reservas, goleou o Rayo Zuliano, na casa do rival, em Caracas, na Venezuela, por 5 a 1. O jogo desta quarta-feira (8/5) foi pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Brígido Iriarte, levou o time paranaense aos 12 pontos. Dessa forma, disparado na liderança. E já eliminou o Zuliano, com zero. O grupo se completa com Sportivo Ameliano (7 pontos) e Danúbio-URU (4) Com isso, o Furacão já se garantiu pelo menos na repescagem. Porém, tudo indica que terminará em primeiro. Basta mais um ponto em dois jogos para isso.

Os gols do Athletico foram de Mastriani (dois), Esquivel, Di Yorio e Felipinho. O time venezuelano descontou com Ochoa. Foi o primeiro gol da equipe em competições internacionais. Vale lembrar que no turno, em Curitiba, o Furacão fez 6 a 0 no fraco rival.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana