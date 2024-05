‘Pacto’ do Real Madrid e Neuer do céu ao inferno; semi da Champions bomba na internet

A semifinal da Champions League foi uma loucura! E o jogo viralizou na internet no fim da tarde desta quarta-feira porque o Real Madrid perdia para o Bayern de Munique até os minutos finais quando virou com dois gols de Joselu, o herói improvável. Antes do primeiro gol do o Real, o herói da partida era Manuel Neuer.

O goleiro fechou o gol no primeiro tempo e fez grandes defesas na segunda etapa, mas falhou em finalização de Vini Jr e largou a bola nos pés de Joselu, que iniciou a virada. O Bayern de Munique se despede da competição e, 12 anos depois, vai passar uma temporada sem levantar títulos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NEUER DO CÉU AO INFERNO E ‘PACTO’ DO REAL MADRID

O goleiro de 38 anos de idade fechou o gol, fez pelo menos quatro defesas difíceis e vinha sendo o principal nome do jogo e impressionava pelo alto desempenho nessa idade, mas falhou no primeiro gol madridista. Logo depois, com a virada, mensagens brincando com um “pacto” do Madrid deram o que falar.