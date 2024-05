Técnico do Uruguai vai convocar atacante de time amador para amistoso

Conhecido mundialmente por conceitos de caráter revolucionário, o técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa, promete mais uma de suas ações surpreendentes para a próxima convocação da Celeste. Isso porque a imprensa local afirmou que o treinador vai convocar um atacante de clube amador visando o confronto amistoso diante da Costa Rica. A saber, o embate ocorre no Estádio Nacional, no dia 31 de maio, e será o último na preparação para a Copa América.

Trata-se do centroavante Walter Domínguez, nome de 24 anos de idade que defende as cores do Juventud Soriano. A justificativa seriam os avassaladores números construídos nos últimos dois anos com seus 57 tentos em 39 partidas no clube radicado próximo a fronteira com a Argentina.