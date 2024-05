San Antonio Bulo Bulo e sua meteórica trajetória na Bolívia

Na década de 2010, uma das histórias de ascensão que mais chamou a atenção no futebol brasileiro e a Chapecoense. De um clube local, o Verdão do Oeste galgou espaço no cenário nacional até chegar a final da Sul-Americana, em 2016. E, no ano de 2024, o San Antonio Bulo Bulo, atual campeão do Apertura, na Bolívia, constituiu uma trajetória de patamar igualmente impressionante.

O primeiro passo

Com a conquista da AFC Primera A (um dos torneios regionais que formam a terceira divisão da Bolívia), o Bulo Bulo jogou pela primeira vez a segunda divisão nacional, em 2022. Na Copa Simón Bolivar, a temporada de estreia já era marcante pelo fato de chegar as quartas de final, caindo para o García Agreda.

O segundo passo

No ano seguinte, o San Antonio escreveu uma nova página histórica ao chegar a decisão da Simon Bolívar. Pelo fato de perder para o GV San José, precisou jogar o playoff contra um time da elite nacional onde bateu o Libertad Gran Mamoré e garantiu espaço na primeira divisão do futebol boliviano.

O terceiro (e mais impressionante) passo

Para muitos, chegar ao estágio mais alto do esporte é um desafio onde a prioridade é se safar do descenso imediato. Todavia, a história de superação do clube com escudo muito parecido com a Seleção Brasileira construiu mais um capítulo glorioso logo no Apertura.