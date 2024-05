Real Madrid x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

A final da Champions 2023/24 será definida nesta quarta-feira (8). Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do principal torneio de clubes do planeta. Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Alemanha, com show de Vini Jr, as equipes disputam a vaga para a decisão no Santiago Bernabéu e quem vencer confirma a classificação. Um novo empate leva a partida para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis.

Como chega o Real Madrid

Após a confirmação do título Espanhol no último final de semana, o clube merengue aposta todas as suas fichas para chegar a mais uma final de Champions. Maior vencedor disparado da competição, o Real buscou o empate por 2 a 2 na Alemanha com uma grande atuação de Vini Jr, autor dos dois gols marcados.

Outra boa notícia para o Real Madrid foi o retorno do goleiro Courtois, recuperado de lesão. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti sinalizou que manterá Lunin como titular. Ao mesmo tempo, a única baixa confirmada para o clube merengue fica por conta de Alaba.