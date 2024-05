Mbappé fala em ‘decepção’ após eliminação do PSG na Champions

Derrota para o Dortmund pode ter sido a última exibição do astro francês com a camisa do Paris Saint-Germain no torneio Crédito: Jogada 10

O astro francês Kylian Mbappé definiu a eliminação do PSG na Champions como ‘decepcionante’. Com uma atuação abaixo da média de seu principal jogador, o Paris Saint-Germain perdeu para o Borussia Dortmund por 1 a 0, nesta terça-feira (7), em pleno Parque dos Príncipes, e se despediu na semifinal da competição. Além disso, a derrota do clube francês marcará provavelmente a última partida do atacante com a camisa do clube parisiense na principal competição de clubes do planeta. Dessa maneira, a tendência é que Mbappé deixe o clube sem seu principal objetivo: o título da Champions. Além disso, o clube não conseguiu igualar a campanha de 2020, quando chegou à decisão do torneio, mas acabou com o vice após derrota para o Bayern de Munique. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estamos decepcionados. Queríamos muito chegar na final. Mas isso é a Champions. É preciso ter muita precisão na área, eles conseguiram ser mais precisos que a gente. Estamos decepcionados por frustrar os torcedores, as pessoas mais próximas, a família, mas estou feliz com nosso jogo. Mostramos na temporada que podemos ir longe”, disse Mbappé após a derrota para o Dortmund.

Questionado sobre a possibilidade de ter feito sua última partida com a camisa do PSG na Champions, o craque preferiu não revelar detalhes e, novamente, mostrou a decepção com a derrota em casa. “Não acabou a temporada (ainda há a final da Copa da França). Como disse antes, estamos muito decepcionados com o resultado. Queríamos ganhar. Faltou algum ingrediente. Não conseguimos colocar tudo que deveríamos. Na Champions, é preciso ser eficaz. Chutamos muito, mas sem fazer gol”, destacou.