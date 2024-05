Luís Castro vai à Fifa e cobra dívida do Botafogo

Treinador do Al-Nassr passou mais de um ano no Glorioso. Especialista avalia se o clube brasileiro pode levar o transfer ban

Ex-Botafogo, Luís Castro acionou a Fifa para cobrar uma dívida do clube. O técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, alega que ainda tem valores a receber de seu ex-clube. A informação é do site “ge”.

Castro sustenta que o Botafogo tem uma dívida referente a salário e premiações previstas em contrato com ele. O português esteve no Mais Tradicional de março de 2022 a junho de 2023.