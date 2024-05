AFA organiza velório fechado para César Luis Menotti

Entre as figuras mais conhecidas do mundo do futebol, quem deve marcar presença são o técnico e um dos auxiliares da seleção argentina, casos de Lionel Scaloni e Walter Samuel, respectivamente.

Das 1o às 17h (de Brasília) desta terça-feira (7), o corpo do ex-jogador e treinador argentino César Luis Menotti será velado na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA). O evento em questão é restrito a familiares e amigos próximos.

Menotti faleceu no último domingo, aos 85 anos de idade, de causa que não se tornou pública. Entretanto, sabe-se que a lendária figura do esporte passou por um quadro grave de anemia nos últimos meses onde precisou ficar internado. A sua recuperação foi registrada no último mês de abril quando ele recebeu alta.

Trajetória

Nos tempos de atleta, o então atacante construiu uma carreira importante onde, além dos anos pelo Rosario Central, vestiu outras camisas como Racing, Boca Juniors, New York Generals, Santos e Juventus-SP. No Peixe, aliás, dividiu vestiário com Pelé, figura a qual tinha declarado apreço e idolatria.

“Quando ele entrou em campo, tornou-se algo muito difícil de explicar. Então temos Diego. Temos Cruyff, que era lindo, que era ótimo. Di Stéfano, agora Messi. Mas Pelé era uma coisa impossível. E digo isso com a segurança de ter vivido um ano com ele, jogando todos os dias, sendo seu substituto”, disse, em entrevista para a emissora de TV argentina, Todo Notícias, quando da morte do Rei do Futebol.