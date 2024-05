Zubeldía explica motivo de ‘sucesso imediato’ no São Paulo

“Evidentemente, como treinador, eu espero um rendimento assim. Eu espero começar ganhando, é para isso que nos contratam, para melhorar os resultados. Mas, acima de qualquer coisa, ter uma ideia de jogo que nos permita crescer na Copa do Brasil, Brasileirão e na Libertadores. Eu esperava um começo assim, para isso me contrataram”, disse Zubeldía.

O torcedor do São Paulo está cada vez mais empolgado com o trabalho de Luiz Zubeldía. O Tricolor venceu o Vitória por 3 a 1 neste domingo (5), no Barradão, pela quinta vitória do Campeonato Brasileiro, e o técnico argentino segue invicto desde que chegou ao clube. Após o embate em Salvador, o treinador disse que foi contratado justamente para conseguir os ”melhores resultados”.

Zubeldía rasga elogios ao elenco do São Paulo

Até aqui, são três vitórias e um empate. Ele, portanto, ainda está invicto no clube. Além disso, vem de três triunfos consecutivos fora de casa, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, Águia de Marabá e Vitória. O momento do time, segundo Zubeldía, passa muito pelo grande elenco montado para a temporada e a capacidade se adaptar a jogos diferentes.

“Eu creio que o São Paulo tem um bom plantel. A diretoria escolheu bem os jogadores. Os atletas buscam encontrar um rendimento cada vez melhor. Nos perguntamos muito porque o início deste ano não foi o ideal. O que temos que fazer é montar uma ideia que nos dê mais segurança e nos aproxime do resultado positivo. Com e sem bola. Em meio aos jogos, em meio às viagens, ao contexto todo. Tratar de aplicar uma ideia e ter os jogadores atentos para resolver situações. Hoje, se apresentou uma expulsão e temos que resolver. Levamos o empate no começo do segundo tempo e tínhamos que ter tranquilidade para buscar os espaços e, depois, chegar ao gol. Ter uma ideia de jogo, com e sem a bola e lidar com contextos de jogo. Creio que aí está a chave de uma equipe”, finalizou.

O São Paulo volta a campo a na quarta-feira (8), quando encara o Cobresal-CHI, pela Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 no Estádio Zorros del Desierto.