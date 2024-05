Time inglês contrata ‘técnico’ de Football Manager e conquista acesso; entenda

Nathan Olowabi, de apenas 23 anos, venceu concurso do game e ganhou vaga na comissão técnica do Bromley FC, que subiu de maneira inédita

O último fim de semana contou com uma grande história no futebol inglês. Isso porque o modesto Bromley FC, da quinta divisão da Inglaterra, conseguiu o inédito acesso à League Two, correspondente à quarta divisão e considerado o primeiro “degrau” do futebol profissional no país.

E o modo que o pequeno clube conseguiu o feito é daqueles que ficarão lembrados. O Bromley conquistou o acesso com a ajuda de Nathan Owolabi, de apenas 23 anos. Ele chegou para dar suporte como auxiliar tático de desempenho após vencer uma competição que envolvia o jogo “Football Manager”.

O game, desenvolvido pela Sports Interactive, tem como objetivo o jogador ser técnico de clube e ficar à cargo de inúmeras tarefas, como, por exemplo, a política de contratações. Assim, o FM, como é conhecido, fez um concurso em parceria com o Xbox (marca de consoles) e o Bromley, onde o vencedor ganharia um contrato com o time da quinta divisão. Nathan venceu a promoção e pode, então, assinar com o clube em definitivo.