Thiago Silva e Fernando Diniz jogaram juntos no Juventude

Com a proximidade do anúncio de Thiago Silva com o Fluminense, um encontro inusitado pode acontecer a partir do segundo semestre. Afinal, o defensor vai voltar a trabalhar com Fernando Diniz, visto que ambos atuaram juntos no Juventude, em 2004. Agora, terão a oportunidade de uma nova aproximação, porém com o ex-meio-campista em outra função.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Naquela ocasião, o defensor estava no início da promissora carreira, quando surgiu Pedrabranca, que na época se chamava RS Futebol Clube. Em Caxias do Sul, o jogador entrou em campo 29 vezes e marcou três gols. Exatamente há 20 anos, a equipe gaúcha encerrava o Brasileirão, o segundo da era dos pontos corridos, na sétima colocação.