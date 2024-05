São Paulo não deve ter ‘reforços’ para duelo contra o Cobresal

Com departamento médico cheio, Tricolor não deve ter nenhum atleta novo na lista de relacionados para o embate no Chile

O São Paulo segue com seu departamento médico cheio e não deve ter reforços para o duelo contra o Cobresal, nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor tem alguns jogadores em reta final de recuperação, mas estes devem ficar fora da viagem para o Chile.

É o caso do atacante Lucas Moura. O camisa 7 ainda treina separado do elenco para se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Ele participou das últimas atividades com o plantel, mas deve seguir fora. Isso vale para o meia Welington Rato, que também foi ao gramado do CT da Barra Funda na última semana. Ele trata uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, mas só deve voltar no final de maio.