Santos goleia o Guarani e segue 100% na Série B

Após início equilibrado, Peixe se aproveita de abatimento do Bugre após o primeiro gol e constrói o placar sem encontrar resistência

O Santos permanece com 100% de aproveitamento na Série B. Nesta segunda-feira (6), a equipe derrotou o Guarani por 4 a 1, em uma Vila Belmiro sem público por conta de uma punição imposta ao clube, e conquistou sua terceira vitória em três jogos na competição. Os gols do jogo foram de Guilherme, Diego Pituca, Morelos e giuliano para o Santos. Caio Dantas, afinal, descontou para a equipe campineira. Com o resultado, o Peixe ocupa a ponta da tabela.

Na próxima rodada, o Santos vai a Manaus enfrentar o Amazonas, sábado, às 17 horas. O Bugre, que ainda não pontuou, tentará a primeira vitória no mesmo dia e horário, diante do Botafogo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Santos melhora após marcar no primeiro tempo

A qualidade dos jogadores do Santos inegavelmente fez a diferença. Até os 30 minutos de jogo, em resumo, a partida estava equilibrada. Além disso, foi o Guarani que tivera a melhor chance. Aos 20, Luan Dias mandou no travessão após bate-rebate na área santista. Onze minutos depois, contudo, Guilherme recebeu passe de Giuliano na área pela esquerda, bateu cruzado e fez o primeiro do Peixe.