Rubão explica motivo de ‘racha’ com Augusto Melo, no Corinthians

Intermediário em negociação com patrocínio master deu início ao conflito entre o diretor de futebol e o mandatário do Timão Crédito: Marcelo Caitano

Destituído do cargo de diretor de futebol do Corinthians, Rubão revelou que o contrato de patrocínio com a VaideBet foi o estopim para o racha dele com o presidente Augusto Melo. Ele foi demitido no dia 2 de maio, após alguns conflitos e uma relação conturbada com o mandatário. Segundo Rubão, Augusto Melo teria dito a ele que não havia intermediário na negociação entre Corinthians e casa de apostas. Contudo, alguns dias depois, o presidente teria realizado um pagamento de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design.

“Eu fui perguntar: você falou que não tinha intermediário? Quem é esse cara? Quem é essa empresa? “Você está desconfiado?” (Augusto teria perguntado) Não, não estou desconfiado de você. Nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. E aí ele… Ficou assim, tal. Não gostou muito da indagação. Eu olhei para ele e falei: só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada. E você me falou na minha casa que era sem intermediário e agora apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E aí? Daí para frente…”, disse Rubão, para à TV Gazeta. O Corinthians vai pagar comissão de 7% dos R$ 360 milhões que vai receber da VaideBet para a Rede Social Media Design. Esta prática é comum no mercado publicitário e não configura crime. Aliás, o negócio de intermediação entre a casa de apostas e o Timão foi o primeiro deste tamanho feito pela empresa A passagem de Rubão no Corinthians Aliado do mandatário no começo da gestão, Rubão tem forte personalidade, o que gerou problemas nos bastidores. Nas últimas semanas, o presidente Augusto Melo afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol, o que colocou o diretor na mira para sair do clube.