Rosario Central x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pela Libertadores. Rosario tenta se aproximar do Galo, que pode se classificar já nesta rodada

A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Atlético-MG visita o Rosario Central (ARG) pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).