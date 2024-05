Renato Gaúcho é resgatado no Rio Grande do Sul

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X ESTUDIANTES - ESPORTES - Lance da partida entre Estudiantes e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Crédito: Lucas Uebel

Renato Gaúcho deixou o hotel onde mora em Porto Alegre com auxilio de resgate, já que as rodovias e ruas da capital estão interditadas por causa do nível da água. Carol Portaluppi, filho do treinador do Grêmio e ídolo do clube, informou a situação do pai pelas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine – Meu pai foi resgatado também, graças a Deus – postou Carol, que vem compartilhando pedidos de resgates e pontos de apoio para entrega de donativos.

COMO ESTÁ RENATO GAÚCHO? No vídeo que a filha divulgou, o treinador aparece bem, usando short jeans, camisa branca, boné e carregando uma mochila. O treinador saiu do local com ajuda por causa das inundações limitaram o uso de ruas e rodovias na capital. – Eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo! Deus obrigada, não estou em contato com ele porque ele tá sem telefone. Obrigada para quem tá me dando notícias por aqui – disse Carol, sobre o alívio de ter notícias do pai. SITUAÇÃO DO GRÊMIO O Grêmio entrou em campo pela última vez no dia 30 de abril, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, diante do Operário, mas o jogo foi realizado no Paraná, na ocasião.