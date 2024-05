Renato Augusto marca primeiro gol pelo Fluminense e busca sequência

Meio-campista, enfim, desencantou com a camisa tricolor e pode ter chance diante do São Paulo por Ganso estar suspenso

No segundo tempo do revés para o Corinthians, na Neo Química Arena, Fernando Diniz optou por colocar o jogador como falso nove. Algo que se repetiu diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, entretanto não conseguiu ser efetivo e incomodar a meta adversária.

Desde que chegou ao Fluminense, Renato Augusto perseguia seu primeiro gol, que, enfim, aconteceu no empate com o Atlético-MG, em Cariacica (ES). Agora, o meio-campista busca uma sequência na equipe e pode ter oportunidade já no próximo jogo. Isso pode acontecer, pois Ganso está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora da partida diante do São Paulo, no Morumbi, dia 13.

Contra o Galo, o treinador promoveu as entradas de Renato Augusto e Alexsander, que logo depois se envolveram no segundo gol da equipe, com a contribuição do erro do goleiro Everson. O camisa 20, então, desencantou e mostrou que tem plenas condições de ajudar o Tricolor pela qualidade técnica que tem.

Com a sua chegada, houve um debate se poderia atuar junto com Paulo Henrique Ganso no meio de campo. No entanto, com a suspensão do camisa 10, Renato se credencia para exercer a mesma função do meia, algo que fez durante toda carreira, sobretudo no Corinthians. onde é ídolo.

Apesar do gol ter demorado, o jogador foi importante na decisão da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, no Maracanã. Ele recebeu na área e sofreu o pênalti no fim, que gerou o segundo gol de Jhon Arias, o de mais um título inédito.