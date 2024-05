PSG x Borussia Dortmund: escalações e onde assistir

Alemães contam com a vantagem do empate no Parque dos Príncipes, em Paris, para ir à final da Champions

O primeiro finalista da Champions 2023/24 será definido nesta terça-feira (7). PSG e Borussia se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os alemães contam com a vantagem do empate após o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, em Dortmund.

Como chega o PSG

Após a confirmação do título Francês, o Paris Saint-Germain aposta todas as suas fichas para chegar à segunda final de Champions da história do clube. Em busca do título inédito, o time precisa vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão para a disputa por pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols de diferença confirma a classificação.

No entanto, o técnico Luis Enrique teve uma baixa de última hora. Na partida de ida, na Alemanha, o zagueiro Lucas Hernández sofreu uma lesão grave no tornozelo direito e ficará afastado por alguns meses. Dessa maneira, ele se junta a Kimpembé, Kurzawa, e Sergio Rico no departamento médico do clube.