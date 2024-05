Júnior Santos ironiza arbitragem após gol anulado do Botafogo

Após dois minutos de checagem, VAR enxergou um impedimento do atacante alvinegro e invalidou um gol no começo do segundo tempo

“Meu jogador tomou bomba no braço?”, ironizou Júnior Santos no Instagram.

Júnior Santos não gostou nada da atuação da arbitragem no jogo entre Botafogo e Bahia. O atacante teve um gol anulado no começo da partida, mas enxergou que estava em posição legal. O camisa 11, dessa forma, respondeu com ironia uma publicação do jornalista Igor Rodrigues nas redes sociais. No último domingo (05/0), o Glorioso perdeu para o Tricolor de Aço por 2 a 1 no Nilton Santos e saiu da liderança isolada do Brasileirão.

Impedimento do Botafogo

Damián Suárez recebeu um belo passe de Marlon Freitas em profundidade e cruzou para Júnior Santos balançar as redes no começo do segundo tempo. No entanto, depois de uma revisão longa do VAR, Rafael Rodrigo Klein, árbitro do jogo, assinalou impedimento do atacante. A decisão da arbitragem gerou muita polêmica.

Aliás, Artur Jorge também não com concordou com a marcação de impedimento. Na visão do técnico alvinegro, Júnior Santos estava em posição legal.

“Fizemos um gol a um minuto e meio do segundo tempo que, para mim, é gol claro. Para mim é gol e não há nenhum impedimento que justifique a invalidação”, afirmou Artur Jorge.