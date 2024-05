Internacional deve poder contar com Aránguiz durante a Copa América

Volante do Colorado não está entre os 55 nomes da lista de pré-convocados da seleção do Chile para a Copa América

Um dos temores do Internacional é não poder contar com alguns dos seus principais jogadores durante a Copa América. Apesar disso, a tendência é a de que pelo menos um deles não seja desfalque. Trata-se do meio-campista Aránguiz. Isso porque ele ficou da lista de pré-convocados do Chile para a principal competição de seleções na América do Sul.

A divulgação da listagem com os jogadores chilenos previamente convocados pelo técnico Ricardo Gareca para defender o seu país foi divulgada nesta segunda-feira (06). O receio do Colorado por perder alguns dos seus principais jogadores se explica porque não haverá paralisação da Série A durante a Copa América. Assim, os clubes brasileiros podem ficar sem seus atletas por até nove rodadas do torneio nacional. Atualmente, Aránguiz não está à disposição do técnico Eduardo Coudet, pois está entregue ao departamento médico.