Funcionários preparam estádio para jogo do Flamengo na Libertadores

Partida do Flamengo contra o Palestino será no estádio do clube Coquimbo, já que a arena do mandante está com gramado ruim Crédito: Jogada 10

Faltam apenas dois dias para o jogo do Flamengo contra o Palestino, do Chile, pela Copa Libertadores. E o Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso faz os últimos preparativos. Assim, neste domingo (5/5), funcionários cuidavam especialmente do gramado. Afinal, a partida será ali porque a arena do clube mandante – o Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago – está com o campo em más condições. Arena do Coquimbo sediou Copa Feminina Sub-20 Dessa forma, o Flamengo enfrentará o Palestino no estádio do clube Coquimbo Unido, na cidade de mesmo nome, que fica a 461 km da capital chilena. O Coquimbo existe desde 1958 e a inauguração do estádio foi em 1970. A arena teve uma remodelação em 2004 e uma expansão em 2007. No ano seguinte, após a reinauguração, sediou a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Para isso, teve que se adequar a exigências da FIFA. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Paisagem marítima e pirata como mascote Por causa da tradição marítima da região e a importância do porto para a cidade, o estádio Francisco Sánchez Rumoroso tem a forma de um navio. Além disso, a mascote do time é um pirata.