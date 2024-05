Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão ao lado de outros dois times

Com o empate com o Atlético-MG, Tricolor sofreu dez gols em cinco rodadas e ainda sofre desde a saída de Nino

O Fluminense chegou abrir dois gols de vantagem sobre o Atlético-MG, porém cedeu o empate no segundo tempo no sábado (4), em Cariacica. Com os gols do Galo, o Tricolor adquiriu uma incômoda estatística. Agora, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 10 gols sofridos, ao lado de Cuiabá e Vasco.



Desde a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, o Tricolor tem tido dificuldades para acertar o sistema defensivo, sobretudo nas jogadas aéreas e na saída de bola. Com uma série de desfalques (Marlon e Thiago Santos), Fernando Diniz chegou a apostar em improvisações, como as entradas de Martinelli e André no setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, Manoel voltou da suspensão do doping e começa a ter regularidade na defesa. Felipe Andrade, por sua vez, tem entrado bem e mostrado potencial para disputar uma posição. O outro Felipe do grupo, o Melo, é titular absoluto, porém já tem 40 anos e sente o intenso calendário.