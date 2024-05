Corinthians deve ter mudanças para jogo na Sul-Americana

Nesta terça-feira (6), o Corinthians encara o Nacional-PAR, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília).

Com quatro pontos conquistados, a equipe do técnico Antônio Oliveira pode ficar em situação delicada em sua chave em caso de tropeço. No pior dos cenários, o Timão corre o risco de encerrar a rodada cinco pontos atrás do líder Argentinos Juniors.