Confira os principais times de Coquimbo, cidade que receberá partida do Flamengo

O Flamengo irá enfrentar o Palestino no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a casa do Coquimbo Unido

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (5), no Chile, para enfrentar o Palestino. No entanto, a partida, válida pela Libertadores, acontecerá longe da casa do time chileno. Afinal, a sua casa, o Estádio de La Cisterna, foi vetado pela Conmebol por conta da má qualidade do gramado. Dessa forma, o jogo acontecerá a cerca de 460 km de Santiago, no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. O Jogada10 mostra para você a história do futebol na cidade de Coquimbo.

Coquimbo conta com duas grandes equipes, o Coquimbo Unido e o La Serena. O primeiro, aliás, que é o dono do estádio que receberá o Flamengo, é o mais popular da cidade e disputa a elite do futebol nacional. Em contrapartida, o La Serena joga a segunda divisão local.