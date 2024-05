Cebolinha pode reforçar Flamengo na Libertadores

Após sofrer uma lesão na panturrilha direita, atacante rubro-negro deve retornar aos gramados diante do Palestino, no Chile Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter um reforço importante no jogo diante do Palestino, pelo Grupo E da Libertadores. Afinal, Everton Cebolinha treinou com bola neste fim de semana e viajou para Coquimbo, no Chile. O atacante, dessa forma, pode ser mais uma opção para Tite no sistema ofensivo rubro-negro. A informação é do "ge". LEIA MAIS: Flamengo já está em Coquimbo e treina nesta segunda-feira

Lesão de Cebolinha Everton Cebolinha estava se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. A contusão do atacante aconteceu na partida diante do São Paulo, 17 de abril, no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador, dessa forma, se tornou desfalque nos confrontos contra Palmeiras, Bolívar, Botafogo, Amazonas e Bragantino, respectivamente. Evolução no Flamengo O atacante chegou ao clube em junho de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, ele só adquiriu sequência e se firmou como titular depois da chegada de Tite, em outubro de 2023. O camisa 11 atualmente é peça imprescindível no sistema tático rubro-negro. Aliás, Everton Cebolinha está invicto pelo Flamengo nesta temporada. Afinal, nos 18 jogos disputados pelo atacante, os jogadores rubro-negros conquistaram 14 vitórias e quatro empates. O camisa 11 vem fazendo falta nos últimos compromissos e é uma das esperanças da torcida para 2024.