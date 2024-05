CBF vai inaugurar plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A iniciativa é uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol com o grupo Imply, uma das principais empresas de bilheteria do país Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai inaugurar, nesta segunda (06), uma plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A intenção da entidade é reunir a comunidade do futebol no país e auxiliar pessoas que sofrem com incidente histórico no estado. A informação é do portal ”Máquina do Esporte”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ideia começou a ser colocada em prática na última semana e tem como autoria o grupo Imply, uma das principais empresas de bilheteria do país. Mais especificamente, o autor foi o CEO da instituição, Tironi Paz Ortiz.

A sede da companhia fica em Santa Cruz do Sul, cidade do interior gaúcho. A propósito, há a contribuição da corporação com a disponibilização de um helicóptero para realizar o resgate de moradores da região, que ficaram ilhados por conta das chuvas. Idealização da parceria entre Imply e CBF Por sinal, Tironi buscou se beneficiar da sua ligação com o futebol para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, fez contato com a CBF, especialmente a diretoria de Marketing da confederação para estabelecer uma parceria. O CEO da Imply sugeriu a criação de um sistema único de doações para os afetados pelo desastre natural. Com isso, o desenvolvimento da plataforma para reunir donativos ocorre desde o último sábado (04). A CBF vai anunciá-la, nesta segunda-feira (06).