Arena do Grêmio passa por desocupação de abrigados devido à falta de estrutura

Casa do Grêmio era ponto de abrigo para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas sofre com a ausência de água e luz

A Arena do Grêmio, casa do Imortal, estava sendo um ponto de abrigo temporário para as vítimas das enchentes que ocorrem no Rio Grande do Sul. Contudo, o estádio vai passar por desocupação devido à ausência de estrutura. Principalmente pela falta de água e luz. O local era refúgio para cerca de 500 pessoas, mas segundo a nota do clube, o cenário é caótico.

“Devido à falta de estrutura adequada, incluindo a ausência de luz e água, a Brigada Militar será responsável por transferir os desabrigados para locais com infraestrutura completa”, informou o Imortal.