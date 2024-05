Alianza x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pela Sul-Americana. Alianza tem somente um ponto, e Cruzeiro, com três, ainda não venceu no torneio

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4, do Star+ e do SBT a partir das 21h30 (de Brasília).

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-America 2024 . Afinal, nesta terça-feira, o Cruzeiro visita o Alianza (COL) pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, às 21h30 (de Brasília).

Como chega o Alianza

O time colombiano é o lanterna da chave e precisa desesperadamente da vitória. O único ponto conquistado, aliás, foi diante justamente do Cruzeiro, quando buscou empate em 3 a 3 após estar perdendo por 3 a 0.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa ainda não venceu na competição e sabe que só a vitória interessa. Fora de casa, porém, é bom estar atento para não sofrer como no empate do primeiro turno. Em caso de vitória, aliás, o Cruzeiro pode entrar na zona de classificação, dependendo do outro jogo do grupo na rodada.

ALIANZA X CRUZEIRO

Copa Sul-Americana 2024 – Quarta rodada – Grupo B

Data e horário: 07/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar (COL)

ALIANZA: Pier Graziani; Efraín Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco e Leonardo Saldaña; Jair Castillo, Ever Meza e Ruben Manjarres; Emerson Batalla, Michael Rangel e Mayer Gil. Técnico: Hubert Bodhert

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Álvaro Barreal, Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Andrés Merlos (ARG)

Assistentes: Miguel Savorani (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)