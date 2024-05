Abel sai em defesa de Endrick após gols perdidos: ‘Fominha saudável’

Atacante perdeu grandes oportunidades diante do Cuiabá, mas treinador pediu para desfrutar enquanto ele ainda está no Verdão Crédito: Jogada 10

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (5), na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Brasileirão. Contudo, quem não saiu tão feliz da partida foi Endrick. Afinal, o atacante perdeu alguns gols durante o embate, sendo uma oportunidade cara a cara com o goleiro Walter. Ao ser substituído, ele não conseguiu esconder a insatisfação com seu próprio desempenho. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira fez questão de defender sua joia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Abel entendeu a insatisfação do atacante, diante da oportunidade perdida. Além disso, classificou Endrick como um “fominha saudável”. Alguém que quer sempre estar em campo e dar o seu melhor e, portanto, se cobra muito quando as coisas não saem como planejado.

“Ele saiu com os braços abertos, chateado por ter falhado naquele lance, ele é um fominha simpático, todo mundo gosta dele, nós gostamos dele, e ele sabe, que por onde vá, ele leva um bocadinho de nós, dos treinadores, dos funcionários, dos jogadores”, disse Abel Ferreira, que prosseguiu. “Nos vamos continuar a desfrutar deles enquanto estão conosco, o Endrick, infelizmente, terá que nos deixar, e digo só para continuarem desfrutando e se prepararem a cada jogo que vem, quinta-feira já tem outro”, completou. Abel passou a entrevista coletiva inteira destacando que todos devem desfrutar dos últimos momentos do jovem com a camisa do Palmeiras. Além disso, ele também falou para aproveitarem para acompanhar outros jovens como Estevão e Luís Guilherme, mas estes sem data para sair.