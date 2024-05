Abel Ferreira comemora vitória e elogia espírito da equipe

Treinador também falou sobre o bom momento de Estevão e a próxima partida do Palmeiras

Logo após a vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva na Arena Pantanal e elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos. Com gols dos garotos Lázaro e Estevão, o Alviverde subiu para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

“Acho que fizemos um jogo maduro, inteligente, na casa de um adversário que precisava ganhar. Fez uma troca de treinador e eles queriam mostrar a ele vontade, qualidade. Fizemos um jogo bom, com paciência. Hoje enfrentamos dois adversário, o Cuiabá e o calor, que não estamos acostumados nessa temperatura. Acho que foi uma vitória justa”, disse Abel.

‘Gesto bonito’, celebra Abel Ferreira

Após o gol marcado por Estevão, que selou a vitória do Palmeiras, todos os atletas que estavam no banco de reservas foram comemorar bastante com o jovem de 17 anos.