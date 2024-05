Vitória x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vitória e São Paulo se enfrentam, neste domingo (5/5) às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão. Os dois times precisam de um bom resultado. O Vitória ainda não venceu e, com um ponto, está na zona de rebaixamento. O São Paulo tem quatro pontos e um novo fracasso pode, também, colocá-lo no Z4. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia com um esquenta a partir das 14h30. Assim que a bola rolar, Marcus Cassino está com as reportagens.

Os comentários são de Figueiredo Junior e as reportagens ficam a cargo de Junior Azevedo. Então, não deixe de acompanhar este jogão com a cobertura da Voz do Esporte. Basta clicar na arte acima, a partir das 14h30 (de Brasília).