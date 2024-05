Vasco ’empresta’ São Januário a comediante Whindersson Nunes; entenda

Artista piauiense, vascaíno de coração, sugere show no estádio para levantar verbas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A situação segue complicada no Rio Grande do Sul. E, visando ajudar as vítimas das enchentes que castigam o estado da região Sul do país, o comediante Whindersson Nunes está em contato com o Vasco, seu time do coração.

Na noite deste sábado (5), o artista foi às redes sociais, mais especificamente o X – antigo Twitter -, e marcou o clube carioca em postagem onde faz um pedido. A ideia do comediante é pegar São Januário emprestado para que ele possa dar um show e reverter a renda para ajudar as vítimas.

