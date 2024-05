Santos x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (6), Santos e Guarani medem forças pela 3ª rodada da Série B. O jogo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h (de Brasília). Com 100% de aproveitamento na Série B, os comandados de Fábio Carille querem manter o status de favorito ao título e tentam aumentar a fase positiva na temporada. Caso vença, voltam a dividir a liderança com o Sport, que bateu o Coritiba nesta sexta-feira e chegou aos nove pontos. Mas o início de Série B do Guarani é preocupante. Afinal, são derrotas e zero ponto.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Santos

A novidade é a repetição na formação que a campo. Com o propósito de entrosar o seu time, o comandante vai manter os 11 titulares que venceram o Avaí na rodada passada. O argentino Julio Furch, que anotou um gol na rodada passada, sofre com uma inflamação no músculo adutor,. Dessa forma, não tem condições de atuar por mais de 30 minutos. Assim, será opção no banco.